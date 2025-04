Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Βραζιλία έχει επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να «κλείσει» τον Αντσελότι, με τον ίδιο να αποφεύγει τις απαντήσεις για το μέλλον του στη Ρεάλ.

Ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από το μέλλον του Κάρλο Αντσελότι μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Άρσεναλ στο Champions League.

Η Βραζιλία, που εδώ και μήνες έχει βάλει στο μάτι τον Ιταλό τεχνικό, φαίνεται να επιταχύνει τις κινήσεις της μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Η απουσία μόνιμου προπονητή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που εκπέμπει πλέον ο Αντσελότι στη Βασίλισσα, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προχωρήσει αυτή η μετακίνηση.

Σύμφωνα μάλιστα με τη Marca, στον επαναληπτικό με τους Κανονιέρηδες, στις VIP θέσεις του «Μπερναμπέου», εντοπίστηκε και ο Ντιέγκο Φερνάντες, στενός φίλος και συνεργάτης του Νεϊμάρ. Δεν εκπροσωπεί επίσημα τους Βραζιλιάνους, αλλά η ίδια πηγή ανέφερε ότι ταξίδεψε με προορισμό τη Μαδρίτη για να πείσει τον 65χρονο κόουτς να πει το «ναι» στη Σελεσάο.

Ο ίδιος ο Αντσελότι εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος από την έκβαση του αγώνα και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για το μέλλον του στον πάγκο των Μερένγκες.

«Το μέλλον μου; Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μου και δεν θέλω να μάθω… Είναι μια απογοήτευση ο αποκλεισμός, αλλά το να κάνουμε μια ανάλυση πάνω σε αυτό σήμερα δεν είναι σωστό. Πρέπει να κρατάμε το κεφάλι ψηλά και να παραδεχθούμε ότι αυτή η σεζόν δεν ανήκε σε εμάς. Δεν υπάρχουν αήττητες ομάδες», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

Ο Αντσελότι διατηρεί συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το 2026, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Η Βραζιλία με τη σειρά της θέλει τον «Καρλίτο» στον πάγκο της ενόψει του Μουντιάλ του 2026 και φέρεται να πιέζει για απάντηση πριν το καλοκαίρι, πολύ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

🚨⚪️ Ancelotti on his future: “I don’t know if this one was my last UCL game at Real Madrid, and I don’t want to know”.



“We had a fantastic era. We still have La Liga, Copa del Rey and Club World Cup”. pic.twitter.com/nVLTkK3y4k