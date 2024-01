Επική ατάκα του Ελσίνκι από το Casa de Papel: «Δεν με κάλεσαν στη ληστεία του Μπερναμπέου»

Το δικό του σχόλιο για το Ρεάλ Μαδρίτης - Αλμερία έκανε ο Ελσίνκι από το Casa de Papel, εκφράζοντας την... απογοήτευση που δεν τον κάλεσαν στη «ληστεία του Μπερναμπέου».

Η ένταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα με τις διαιτητικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο Ρεάλ Μαδρίτης - Αλμερία κρατά ακόμα στα ύψη την θερμοκρασία γύρω από την La Liga. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τις παρεμβάσεις του VAR που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, με τους Μερένγκες να επωφελούνται σε τρεις συγκεκριμένες φάσεις που καθόρισαν την αναμέτρηση.

Ο γνωστός Ελσίνκι από την ισπανική σειρά που σάρωσε και έσπασε τα κοντέρ «La Casa de Papel», έκανε το δικό του σχόλιο. Ο γνωστός φίλαθλος της Μπαρτσελόνα έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά, καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν του δόθηκε πρόσκληση για τη «ληστεία του Μπερναμπέου»!

«Όχι, δεν με κάλεσαν στη ληστεία του Μπερναμπέου», απάντησε ο Ελσίνκι σε έναν δημοσιογράφο της «Mundo Deportivo». Την ίδια ώρα, σάλος έχει προκληθεί με τα ηχητικά που διέρρευσε ο γνωστός Καταλανός δημοσιογράφος, Ζεράρ Ρομέρο, με την Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας να αναμένεται να τον «κυνηγήσει» νομικά.

Helsinki de La Casa de Papel dice que no le han llamado para ‘el atraco en el Bernabéu’:



“No, a mi no me llamaron” pic.twitter.com/h5d918EwKX