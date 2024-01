Οι παίκτες της Αλμερία εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του διαιτητή στην ήττα με 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή (21/01).

Η Αλμερία προηγήθηκε με δύο γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να ανατρέψει (3-2) το παιχνίδι στο δεύτερο μισό με το VAR να αναλαμβάνει δράση και τους παίκτες των φιλοξενούμενων να έχουν έντονα παράπονα από τους διαιτητές.

«Κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε εδώ, και έτσι έγινε», είπε ο Πουμπίγ στο DAZN. «Φεύγουμε με την αίσθηση ότι μας έχουν κλέψει το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα περισσότερο από εξωτερική παρέμβαση για να μπουν στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει τρόπος να το καταλάβεις. Η σημερινή μέρα ξεπερνά κάθε όριο»!

Almería defender Marc Pubill:🗣️



“I think that someone decided that we weren’t allowed to win here at Santiago Bernabéu today, and that’s what happened.” pic.twitter.com/sHM22dIc8N