Οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας έδωσαν στη δημοσιότητα τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι, με τη νίκη του Χάρι Κέιν απέναντι στον Κιλιάν Μπαπέ να κρίνεται στους 28 πόντους!

Το απόλυτο θρίλερ στη Χρυσή Μπάλα! Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής που διεξήχθη στο Λονδίνο, όμως φαίνεται πως η νίκη του κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Ο διευθυντής του France Football, Βίνσεντ Γκαρσία, είχε αποκαλύψει με προηγούμενες δηλώσεις του πως ο Άγγλος κατέκτησε το βραβείο με ελάχιστη διαφορά ψήφων από τον Κιλιάν Μπαπέ και πλέον τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φορ της Μπάγερν αναδείχθηκε νικητής με 1.055 βαθμούς, 28 περισσότερους δηλαδή από τον Κιλιάν Μπαπέ που αποτελεί την τέταρτη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου σε ολόκληρη την ιστορία της Χρυσής Μπάλας! Δυο χρόνια νωρίτερα, Ρόδρι και Βινίσιους είχαν δώσει μια παρόμοια μάχη για το βραβείο, όμως τότε ο Ισπανός το κατέκτησε με διαφορά 41 πόντων.

Το θρίλερ μεταξύ Κέιν και Μπαπέ βέβαια κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα κι εκείνο του 2024, με τον Άγγλο τελικά να βραβεύεται για πρώτη φορά ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη στα 33 του χρόνια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα με σύνολο 881 βαθμών, ακολούθησε ο Ρόδρι με 726, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο Λιονέλ Μέσι με 612.

Στην έκτη θέση συναντάμε τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια με απολογισμό 541 βαθμών, ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι Ουσμάν Ντεμπελέ (418), Έρλινγκ Χάαλαντ (378), Μάικλ Ολίσε (296) και Φαμπιάν Ρουίθ (201) για να συμπληρώσουν την πρώτη δεκάδα.

Η πρώτη δεκάδα της Χρυσής Μπάλας