Ο γνωστός Καταλανός δημοσιογράφος, Ζεράρ Ρομέρο, διέρρευσε συνομιλίες των διαιτητών από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλμερία και η Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας τον «κυνηγά»!

Άνω-κάτω η La Liga τις τελευταίες ώρες, με τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που πάρθηκαν στο Ρεάλ Μαδρίτης - Αλμερία. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τις παρεμβάσεις του VAR που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, με τους Μερένγκες να επωφελούνται σε τρεις συγκεκριμένες φάσεις που καθόρισαν την αναμέτρηση.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την αναμέτρηση, ο γνωστός Καταλανός δημοσιογράφος , Ζεράρ Ρομέρο, διέρρευσε συνομιλίες των διαιτητών από τον αγώνα και συγκεκριμένα, εκείνη που είχαν οι διαιτητές στη φάση που ο Βινίσους χτύπησε με τον αγκώνα του τον αντίπαλο αμυντικό. Πιο συγκεκριμένα, ο VAR του αγώνα ενημέρωσε ότι ο Βραζιλιάνος χτύπησε άσχημα τον αντίπαλο του, ωστόσο ο διαιτητής του αγώνα έδωσε την οδηγία να συνεχιστεί το ματς.

VAR: «Ο Βινίσιους φέρεται να χρησιμοποιεί τον αγκώνα του και να χτυπά τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο».

Διαιτητής: «Ναι, εντάξει. Συνεχίζουμε».

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, η Επιτροπή Διαιτησίας της Ισπανίας αναμένεται να «κυνηγήσει» νομικά τον δημοσιογράφο για τη διαρροή των συνομιλιών των διαιτητών της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα, η διοργανώτρια αρχή της La Liga, αλλά και η ομοσπονδία, δεν έχουν τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν. Στη Βαρκελώνη από την άλλη, μιλάνε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, με τους Τσάβι και Λαπόρτα να έχουν αφήσει αιχμές για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

🚨| BREAKING: The Referees Committee has opened an investigation against journalist Gerard Romero after he leaked an audio conversation of the referee of yesterday's match, in which he is refusing to send off Vinicius after he punched an Almeria player. [@carrusel] #fcblive pic.twitter.com/vyGeAQeeya