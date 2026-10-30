ΑΕΚ: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την παραμονή της αναμέτρησης
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League με τους Μερένχες να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στη Μαδρίτη πριν πετάξουν για την Αθήνα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε το πρόγραμμά της και δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την παραμονή της αναμέτρησης (3/11). Η προπόνηση της «Βασίλισσας» θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της στο Βαλδεμπέμπας το πρωί της Τρίτης πριν την αναχώρηση για την Αθήνα.
Οι Μερένχες θα έρθουν για τη συνέντευξη Τύπου την παραμονή στην Allwyn Arena, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να μιλάει στις 18:30. Ο Μάρκο Νίκολιτς και ένας παίκτης της ΑΕΚ θα μιλήσουν στις 15:00, ενώ μία ώρα αργότερα (16:00) η ΑΕΚ θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.
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