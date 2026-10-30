Οι Ρόμα και Μίλαν έχουν βάλει στα ραντάρ τους τον Έντρικ, καθώς το μέλλον του Βραζιλιάνου στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αβέβαιο.

Η Ρόμα και η Μίλαν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ, του οποίου η έλλειψη χρόνου συμμετοχής έχει εγείρει αμφιβολίες για το μέλλον του στον σύλλογο.

Ο 20χρονος διεθνής είχε αγωνιστεί μόλις τέσσερα λεπτά στους πρώτους οκτώ αγώνες της βασίλισσας πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ενώ μετά το διάλειμμα για τις εθνικές μετράει 102 λεπτά σε πέντε αγώνες. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να σκέφτεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο Έντρικ θέλει να εξερευνήσει κάθε πιθανή επιλογή, προτού πάρει μια τελική απόφαση, ενθαρρυμένος από τις συζητήσεις που είχε πρόσφατα με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει περισσότερες ευκαιρίες στο εγγύς μέλλον.

Μάλιστα, ο «Special One» έχει τονίσει δημόσια ότι θέλει να κρατήσει τον Βραζιλιάνο, επαινώντας τις δυνατότητες του, ωστόσο, φάινεται να μην είναι αρνητικός στην αποχώρηση του, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως δεν θα μπλοκάρει μια ενδεχόμενη μεταγραφή, αν ο Έντρικ τελικά αποφασίσει ότι η αποχώρηση είναι η καλύτερη επιλογή για την ανάπτυξη του.