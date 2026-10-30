Έντρικ: Ρόμα και Μίλαν στη «μάχη» για να τον αποκτήσουν
Η Ρόμα και η Μίλαν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ, του οποίου η έλλειψη χρόνου συμμετοχής έχει εγείρει αμφιβολίες για το μέλλον του στον σύλλογο.
Ο 20χρονος διεθνής είχε αγωνιστεί μόλις τέσσερα λεπτά στους πρώτους οκτώ αγώνες της βασίλισσας πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ενώ μετά το διάλειμμα για τις εθνικές μετράει 102 λεπτά σε πέντε αγώνες. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να σκέφτεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο Έντρικ θέλει να εξερευνήσει κάθε πιθανή επιλογή, προτού πάρει μια τελική απόφαση, ενθαρρυμένος από τις συζητήσεις που είχε πρόσφατα με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει περισσότερες ευκαιρίες στο εγγύς μέλλον.
Μάλιστα, ο «Special One» έχει τονίσει δημόσια ότι θέλει να κρατήσει τον Βραζιλιάνο, επαινώντας τις δυνατότητες του, ωστόσο, φάινεται να μην είναι αρνητικός στην αποχώρηση του, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως δεν θα μπλοκάρει μια ενδεχόμενη μεταγραφή, αν ο Έντρικ τελικά αποφασίσει ότι η αποχώρηση είναι η καλύτερη επιλογή για την ανάπτυξη του.
🚨 ¡ENDRICK NO DESCARTA SALIR EN ENERO! ⚪ El brasileño quiere agotar sus opciones en el Madrid, pero su falta de minutos mantiene abierta una salida con Roma y Milan como principales interesados 👀 Mourinho quiere retenerlo, aunque según AS no se opondría si el delantero decide marcharse con firmeza Los diez partidos hasta enero serán clave para su decisión ℹ️ @diarioas— Post United (@postunited) October 30, 2026
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