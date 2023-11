Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης ο Γκάβι μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Επιτυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γκάβι το πρωί της Τρίτης για την αποκατάσταση της ζημιάς στο γόνατο του.

Σε ένα από τα πιο αδιάφορα παιχνίδια που έγιναν κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Euro, ο Γκάβι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο δεξί του γόνατο, καθώς υπέστη ολική ρήξη στον σύνδεσμο του γονάτου του.

Οι «μπλαουγκράνα» γνωστοποίησαν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχημένη με τον Ισπανό να αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις θεραπείες του, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον επτά μήνες.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η ομοσπονδία της Ισπανίας αναμένεται να προσφέρει στην Μπαρτσελόνα ένα ποσό της τάξεως των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, θέλοντας να αποζημιώσει με αυτόν τον τρόπο τους «μπλαουγκράνα». Ένα ποσό το οποίο αναμένεται να προστεθεί στα τρία εκατομμύρια που θα δώσει η FIFA στην Μπαρτσελόνα.

First team player Gavi had a successful operation on his torn right knee anterior cruciate ligament plus a meniscus suture today. Supervised by the Club's Medical Services, Doctor Joan Carles Monllau performed the intervention at Hospital de Barcelona. pic.twitter.com/t0C5M7snLD