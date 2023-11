Η FIFA είναι διατεθειμένη να αποζημιώσει την Μπαρτσελόνα για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Γκάβι, ωστόσο η στάση των «μπλαουγκράνα» είναι κάθετη και ο σύλλογος αναμένεται να «κυνηγήσει» μέχρι τέλους της ισπανική ομοσπονδία.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να γνωστοποιηθεί επισήμως η σοβαρότητα του τραυματισμού του Γκάβι στο τελευταίο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro.

Η μοίρα «έπαιξε» στον Γκάβι πολύ άσχημο παιχνίδι, καθώς στο πρώτο ημίχρονο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο γόνατο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι έχει υποστεί ολική ρήξη στο δεξί του γόνατο.

Στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» επικρατεί θυμός με τον Ντε Λα Φουέντε, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Γκάβι σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, το οποίο δεν είχε καμία απολύτως σημασία.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Βαρκελώνης, οι «μπλαουγκράνα» σκέφτονται σοβαρά να οδηγήσουν στα άκρα τις σχέσεις τους με την ομοσπονδία της Ισπανίας, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταγγείλουν την RFEF. Όλα αυτά γνωρίζοντας ότι η FIFA είναι υποχρεωμένη να την πληρώσει και να της δώσει ένα ποσό ως αποζημίωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η παγκόσμια συνομοσπονδία, είναι υποχρεωμένη να πληρώνει τις ομάδες, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματίζεται σοβαρά, σε βαθμό που χρειάζεται να μείνει εκτός δράσης για περισσότερες από 28 ημέρες. Ο κανονισμός «λέει», ότι ένας σύλλογος θα βάζει στα ταμεία του ένα ποσό της τάξεως των 20.548 ευρώ, ανά ημέρα.

🚨 From 28 days onwards, FIFA will have to pay a compensation to Barcelona for Gavi's injury. Barça will start receiving 20.5k every day he's out for from December 16th. @mundodeportivo pic.twitter.com/Nx4lXH2Q3w

Εάν ο Γκάβι μείνει στα «πιτς» για έξι μήνες, τότε η FIFA θα δώσει στην Μπαρτσελόνα το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση για τη ζημιά του 19χρονου μέσου.

Στην Μπαρτσελόνα ωστόσο δεν έχουν το μυαλό τους στην αποζημίωση, αλλά στο πως θα «επικρατήσουν» της ομοσπονδίας στα δικαστήρια. Ο Λαπόρτα και όλος ο σύλλογος στέκονται στον ρόλο του Γκάβι στην ομάδα και στη βαρύτητα που έχει στα αποδυτήρια η παρουσία του. Μάλιστα, μέσα από το κλαμπ, τονίζουν ότι το θέμα είναι πολύ πιο «βαθύ» από την αποζημίωση που προσφέρει η FIFA.

❗️It remains to be seen if Barcelona finally makes a formal complaint to the RFEF for Gavi's injury or Joan Laporta himself conveys the club's enormous discomfort with those responsible for the Spanish national team.



There is enormous anger at the club with coach de la Fuente… pic.twitter.com/TRwP10CNYj