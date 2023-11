Το ποσό της τάξεως των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δώσει στην Μπαρτσελόνα η ισπανική ομοσπονδία, αποζημιώνοντας την για τον σοβαρό τραυματισμό του Γκάβι.

Εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον επτά μήνες αναμένεται να μείνει ο Γκάβι, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο, στο τελευταίο παιχνίδι της Ισπανίας απέναντι στη Γεωργία.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η ομοσπονδία της Ισπανίας αναμένεται να προσφέρει στην Μπαρτσελόνα ένα ποσό της τάξεως των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, θέλοντας να αποζημιώσει με αυτόν τον τρόπο τους «μπλαουγκράνα». Ένα ποσό το οποίο αναμένεται να προστεθεί στα τρία εκατομμύρια που θα δώσει η FIFA στην Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η παγκόσμια συνομοσπονδία, είναι υποχρεωμένη να πληρώνει τις ομάδες, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματίζεται σοβαρά, σε βαθμό που χρειάζεται να μείνει εκτός δράσης για περισσότερες από 28 ημέρες. Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό κάθε σύλλογος αποζημιώνεται με 20.548 ευρώ, ανά ημέρα απώλειας διεθνούς παίκτη που έχει τραυματιστεί με την εθνική ομάδα του.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να βάλει στα ταμεία της πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ από τις αποζημιώσεις των RFEF (ισπανική ομοσπονδία) και FIFA.

🚨| JUST IN: The RFEF will pay Barça €7.5M as a compensation for Gavi's injury. [@diarioas] #fcblive pic.twitter.com/8XY4J4iwCY