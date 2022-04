Ο Σέρχιο Ράμος φρόντισε να εκφραστεί σωστά, ζήτησε εχεμύθεια από τον Πικέ στο ζήτημα που σχολίασαν, ωστόσο, ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα τον πρόδωσε κι εκείνον λόγω της σχέσης που είχε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ρουμπιάλες.

Καθημερινά πλέον ο Ζεράρ Πικέ βλέπει να εκτίθεται από τα όσα έχουν συμβεί με το θέμα του Super Cup Ισπανίας, της μεταφοράς του στην Σαουδική Αραβία και τον μισθό που έλαβε εκείνος για τη μεγάλη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ηχητικά που κυκλοφόρησαν, μεταξύ των οποίων και το αίτημά του να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, ο Ζεράρ Πικέ φέρεται να μετέφερε στον Λουίς Ρουμπιάλες ένα μήνυμα που του είχε στείλει ο Σέρχιο Ράμος.

Σε κουβέντα που είχε με τον άλλοτε ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελευταίος του ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε να μείνουν έξω από την υπόθεση για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας στις αποφάσεις της Ένωσης των παικτών.

Και αυτή την απάντηση του Ράμος, όσο κι αν εκείνος ήθελε από τον Πικέ να επιδείξει εχεμύθεια, ο στόπερ της Μπαρτσελόνα την μοιράστηκε με τον Ρουμπιάλες.

Today in Piquégate. Sergio Ramos sent Piqué this audio, containing some criticisms of Rubiales' interference in the players union but explicitly suggesting to Piqué "I think we should stay out of it".

Piqué betrays Ramos' trust and forwards it to Rubiales.pic.twitter.com/zVE1KetKGX