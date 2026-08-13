Σύμφωνα με τους «Times», η Μάντσεστερ Σίτι δεν αποδέχθηκε ούτε τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι και εμμένει στις αρχικές αξιώσεις της.

Νέα «πόρτα» στην Μπαρτσελόνα έριξε η Μάντσεστερ Σίτι, αφού αρνήθηκε και τη δεύτερη προσφορά που κατέθεσαν οι Καταλανοί προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Ρόδρι με τον οποίο έχουν δώσει ήδη τα χέρια.

Αυτή τη φορά οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τα 60 εκατ. ευρώ στο φιξ ποσο και άλλα έξι με τη μορφή μπόνους, ωστόσο οι «πολίτες» έδειχναν πως δεν συγκινούνται λέγοντας «όχι» και ζητώντας και πάλι το ποσό των 82 εκατ. ευρώ, που είχαν αξιώσει από την πρώτη στιγμή.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός μέσος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «σίτιζεν» και οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του έχουν κολλήσει για τα καλά, αφού ο ίδιος φαίνεται να προτιμάει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Εξαιτίας της όλης αυτής διαδικασίας η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη ξεκινήσει να ρίχνει κλεφτιές ματιές προς την πλευρά του Έντσο Φερνάντες, σε περίπτωση που τελικά επιτευχθεί το deal της παραχώρησης του Ρόδρι για να τον αντικαταστήσει, αφού ο Αργεντιντός αρέσει και στην ομάδα και στον Μαρέσκα, που τον είχε στην Τσέλσι.