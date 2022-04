Ο Ζεράρ Πικέ ζήτησε απεγνωσμένα από τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας, Λουίς Ρουμπιάλες να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020.

Σε νέα ηχητικά που αποκάλυψε το El Confidencial, ο Ζεράρ Πικέ ζήτησε τη βοήθεια του Λουίς Ρουμπιάλες προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του 2020 με την U21 παρά το γεγονός ότι σταμάτησε να παίζει με την «Φούριας Ρόχας» το 2018.

Ολα αυτά λίγες ημέρες αφότου δημοσιεύτηκαν στοιχεία ότι ο Πικέ έλαβε προμήθεια 24 εκατομμυρίων ευρώ για το Σούπερ Καπ στο Ριάντ», με τον ίδιο βέβαια να διαψεύδει τα πάντα λέγοντας πως ό,τι έκανε ήταν νόμιμο.

«Πρέπει να μου το κάνεις αυτό, Ρούμπι, εσύ πρέπει να το κάνεις για μένα, διάολε. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε ο Πικέ στον Ρουμπιάλες σε φωνητικό μήνυμα αφού είδε την U21 της Ισπανίας να επικυρώνει το πέρασμά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την εμφατική νίκη με 5-0 της Πολωνίας.

Μεταξύ άλλων στις ηχογραφήσεις των συνομιλιών που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα φαίνεται να θάβει τον Σέρχιο Ράμος, μετά το γεγονός ότι κι αυτός επιθυμούσε την παρουσία του στους Αγώνες του περασμένου καλοκαιριού.

