Η Μπαρτσελόνα εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Λουκέμπα της Λειψίας για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής των Μπλαουγκράνα.

Η μεταγραφική δραστηριότητα στη Μπαρτσελόνα δεν σταματά, καθώς είναι ενεργές οι περιπτώσεις του Ρόντρι και του Ζοάο Κανσέλο, ποδοσφαιριστές που επιθυμεί το τεχνικό επιτελείο των Μπλαουγκράνα να τους έχει άμεσα διαθέσιμους.

Παρ'όλα αυτά, ο Χάνσι Φλικ επιθυμεί μια μεταγραφή, που θα θωρακίσει την άμυνα των πρωταθλητών Ισπανίας, μετά τη παραχώρηση του Αραούχο στη Λίβερπουλ, με τον Καστέλο Λουκέμπα. Ο 23χρόνος στόπερ χαίρει της εκτίμησης του προπονητή της Μπαρτσελόνα, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο υποσχόμενους στόπερ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.

Η αξία του Λουκέμπα αποτιμάται πάνω από 30 εκατ. ευρώ, χωρίς να είναι βέβαιο πως η Λειψία θα συμφωνήσει σε ένα τέτοιο ποσό, αφού είναι λογικό να μπει σε ένα κύκλο διαπραγματεύσεων, εφόσον ο ποδοσφαιριστής θελήσει να ενταχθεί στους Μπλαουγκράνα.

Ο Λουκέμπα είχε 29 συμμετοχές με τη φανέλα της Λειψίας τη περασμένη σεζόν με απολογισμό 1 γκολ και 1 ασίστ.