Την επιθυμία του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση εξέφρασε ο Σέρχιο Αγουέρο, τονίζοντας πως το να είναι εκτός γηπέδων είναι κάτι που δεν του αρέσει.

Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία στα τέλη του 2021 και μετά από ιατρικές διαβουλεύσεις αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο «Κουν» ήταν απρόθυμος να αποσυρθεί παρά τις συμβουλές των καρδιολόγων και τα 34 του χρόνια...

Ωστόσο, επιθυμία του ήταν και όπως φαίνεται είναι να συνεχίσει στην αγωνιστική δράση. Σε δηλώσεις στο TyC Sports αναφέρθηκε στην αγωνιστική του απραξία, την πρόταση που είχε από την Ίντερ Μαϊάμι αλλά και το γεγονός ότι θέλει να προπονηθεί ξανά σε αγωνιστικούς χώρους.

«Η FIFA με αντιμετωπίζει ήδη σαν θρύλο. Χθες πέρασε από το μυαλό μου ότι μπορούσα να παίξω ξανά. Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να μείνω 5-6 μήνες χωρίς να κάνω καμία δραστηριότητα, αλλά θέλω ήδη να προπονηθώ. Με πήρε τηλέφωνο η Ίντερ Μαϊάμι, αλλά αρνήθηκα διετές συμβόλαιο», ανέφερε αρχικά ο Σέρχιο Αγκουέρο.

Sergio Aguero: “Yesterday, it crossed my mind that I could play again. Inter Miami called me but I refused. In two years? Let’s see…” [via @TyCSports/@AlbicelesteTalk]