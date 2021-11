Αγουέρο - Μπαρτσελόνα: Τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός λόγω της καρδιακής αρρυθμίας

Καθησυχαστικά ήταν τα νέα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την καρδιά του ο Σέρχιο Αγουέρο, όχι όμως τόσο θετικά για τη Μπαρτσελόνα που θα χάσει για τουλάχιστον τρεις μήνες τον Αργεντινό, ο οποίος θα ακολουθήσει ειδική θεραπεία.

Νοκ-άουτ από την ενεργό δράση και τις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα τίθεται για τους επόμενους τουλάχιστον τρεις μήνες ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος θα υποβληθεί σε ειδική θεραπεία μετά την καρδιακή αρρυθμία που εμφάνισε στο παιχνίδι κόντρα στην Αλαβές.

Ο Αργεντινός φορ, αποκτηθείς από τους Μπλαουγκράνα το περασμένο καλοκαίρι, είχε νιώσει δυσφορία και δυσκολία στην αναπνοή του κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποχώρησε με προορισμό το νοσοκομείο και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, φάνηκε ότι το πρόβλημα με την καρδιά του δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο γιατρός του, Ζοσέπ Μπρουγάδα, «με την καρδιά δεν παίζεις» κι έτσι θα ξεκινήσει μία διαγνωστική, θεραπευτική διαδικασία και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με το πέρας των τριών μηνών. Όπερ και σημαίνει ότι το διάστημα απουσίας του από τα γήπεδα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο, με τη Μπαρτσελόνα να χάνει επ' αόριστον τον προοριζόμενο για βασικό της φορ.

LATEST NEWS Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4