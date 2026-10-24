Όλα όσα ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο, ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (25/10, 22:00) για τη La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται το βράδυ της Κυριακής (25/10, 22:00) από την Μπαρτσελόνα στο νέο «Καμπ Νόου», για το πρώτο Clasico της σεζόν και την 10η αγωνιστική της La Liga.

Ούσα στο -6 από την κορυφή και την απόλυτη και αιώνια αντίπαλό της, η Βασίλισσα θα πάει στην πρωτεύουσα της Καταλονίας με στόχο να μειώσει τη διαφορά και να πάρει ψυχολογικό μπουστάρισμα ενόψει συνέχειας, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να τονίζει πως το εν λόγω ντέρμπι δεν αποτελεί τεστ για τον ίδιο, καθώς ο σύλλογος κερδίζει τρόπαια με εκείνον στο τιμόνι.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν αποκάλυψε τα πλάνα του, αναφέρθηκε με σεβασμό στους Γιαμάλ και Φλικ, ενώ εξήγησε πως η ομάδα του βρίσκεται σε φάση «χτισίματος», σε αντίθεση με τους Μπλαουγκράνα που είναι ολοκληρωμένοι.

«Επιστρέφω στο Clásico; Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανά σεζόν. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο προπονητής. Όχι (σσ το ντέρμπι) δεν είναι τεστ για μένα. Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μουρίνιο κερδίζει τίτλους. Το να πηγαίνω στο «Καμπ Νόου» είναι το ίδιο με κάθε άλλο γήπεδο.

Αν κάποιοι πίστευαν πριν από μία εβδομάδα ότι θα υποστούμε συντριβή, το ίδιο θα πιστεύουν και τώρα. Το γεγονός ότι γίνεται λόγος με θετικά σχόλια για την Μπαρτσελόνα δεν με επηρεάζει· δεν αφορά εμένα. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν στιγμές που αξίζουν επαίνους, καθώς παρουσιάζουν πολύ καλά στοιχεία. Όσο για εμάς… μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα —κάτι πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο—, αλλά στην πραγματικότητα δεν βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Δουλεύουμε εδώ και τρεις μήνες, με μια προετοιμασία κατά την οποία οι παίκτες ενσωματώνονταν σταδιακά —ανά δύο περίπου κάθε εβδομάδα—, με τη διακοπή… Απέχουμε πολύ από το να είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα· βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια. Διανύουμε μια φάση όπου ο προπονητής μάς γνωρίζει, αναλύει την κατάσταση, χαράζει κατευθύνσεις, ενώ και οι παίκτες γνωρίζουν τον προπονητή…

Το να συγκρίνεις μια ομάδα που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο με μια άλλη, η οποία είναι μαζί για περισσότερα χρόνια, δεν μου φαίνεται δίκαιο. Ο Γιαμάλ είναι σπουδαίος παίκτης, και οι σπουδαίοι παίκτες τυγχάνουν σεβασμού. Όμως, άλλο είναι ο σεβασμός και άλλο το να αλλάζεις τα πλάνα και τις δομές σου ή να ξεχνάς την ταυτότητά σου. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό – ούτε εξαιτίας του, ούτε απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον διαθέτει την εξαιρετική του ποιότητα».