Μπαρτσελόνα - Αλαβές: Ο Αγουέρο αποχώρησε με δυσκολία στην αναπνοή

Ανησύχησε τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι με δυσκολία στην αναπνοή του και τελικά αντικαταστάθηκε στο ματς κόντρα στην Αλαβές.

Ο Σέρχιο Αγουέρο έπαιξε για πρώτη φορά βασικός στο «Καμπ Νόου», αλλά η περίσταση έληξε άδοξα μόλις στο 40ο λεπτό. Λίγες εβδομάδες αφότου επέστρεψε από τον πολύμηνο τραυματισμό του, ο Αργεντινός στράικερ αντιμετώπισε πρόβλημα με την αναπνοή του στο παιχνίδι απέναντι στην Αλαβές, πέφτοντας στο έδαφος εκτός φάσης και δίχως να έχει προηγηθεί κάποιο επιλήψιμο περιστατικό.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το ιατρικό τιμ των Μπλαουγκράνα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να κάνει νόημα και για το ειδικό όχημα του γηπέδου, βλέποντας τον 33χρονο φορ να μην μπορεί να σηκωθεί από το χορτάρι.

Τελικά, ο Αγουέρο στάθηκε στα πόδια του και αποχώρησε απλά με τη συνοδεία των γιατρών, πιάνοντας εμφανώς τον λαιμό του. Μένει να φανεί το ακριβές πρόβλημά του κι αν ήταν απλά μια αδιαθεσία ή κάτι που θα τον θέσει νοκ-άουτ για μεγαλύτερο διάστημα.

