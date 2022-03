Ντάνι Άλβες: «Είναι χαμένος στην Παρί ο Μέσι, πρέπει να επιστρέψει»

Ο Ντάνι Άλβες υποστήριξε ότι ο πολύ καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του, Λιονέλ Μέσι δεν περνάει ευχάριστα τον χρόνο του στην Παρί Σεν Ζερμέν, ζητώντας να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, την Μπαρτσελόνα.

Η απόφαση του Αργεντινού αστέρα να αφήσει την Μπαρτσελόνα για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με πολλούς να υποθέτουν ότι η άφιξή του στη γαλλική πρωτεύουσα θα διασφάλιζε ότι η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα έμοιαζε ατρόμητη φέτος.

Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ναι μεν στο πρωτάθλημα έχει χτίσει μια σημαντική διαφορά από την δεύτερη Μαρσέιγ, όμως στο Champions League, είδε γι' ακόμη μία χρονιά το όνειρό της να γκρεμίζεται. Ακόμα και με τα τόσα μεγάλα αστέρια στο ρόστερ της.

Μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της γαλλικής ομάδας. Ενδεικτικό ότι στον αγώνα με την Μπορντό, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός μαζί με τον Νεϊμάρ άκουγαν έντονη γιούχα σε κάθε τους επαφή με την μπάλα, ενώ το προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων γέμισε με γκράφιτι κατά του 34χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Ντάνι Άλβες, με τον οποίο ο Μέσι έχει συνυπάρξει σε 349 παιχνίδια, αποκάλυψε ότι ο παλιός του φίλος δεν απολαμβάνει το ποδόσφαιρο στην Παρί Σεν Ζερμέν, υποστηρίζοντας ότι είναι χαμένος και μακριά από την ομάδα της καρδιάς του.

«Για μένα, όχι, δεν διασκεδάζει στην Παρί. Μοιάζει χαμένος. Ο Λέο κάνει αυτό το παιχνίδι ξεχωριστό και το κάνει όταν περνάει καλά. Πάντα μου έλεγε: "Πού θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος από εδώ;" Για οποιονδήποτε λόγο, ο Λέο δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά ελπίζω να μπορέσει να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν θα επέστρεφε, αλλά αν το κάνει, πρέπει να επιστρέψει όσο είμαι εδώ για να απολαύσουμε τουλάχιστον λίγο περισσότερο από όλα αυτά.

Όλοι όσοι φεύγουν από εδώ το μετανιώνουν, όλοι. Κάποιοι θα πουν όχι, γιατί δεν τους αρέσει να χάνουν, αλλά όλοι όσοι φεύγουν το μετανιώνουν, γιατί εδώ είναι καλύτερα από οπουδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μπακ στο «ESPN».

