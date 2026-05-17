Ο Γενικός Γραμματέας του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο πλευρό του Γιαμάλ: «Σταματήστε τη γενοκτονία»

Ο Γενικός Γραμματέας του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, υπερασπίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ για την επιλογή του να υψώσει δημόσια την Παλαιστινιακή σημαία.

Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε για ακόμη μία χρονιά στο θρόνο της, καθώς η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Classico (2-0), ήταν αρκετή για να τις χαρίσει και μαθηματικά τον τίτλο, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος.

Όπως είναι λογικό μία ημέρα μετά την κατάκτηση της La Liga πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των πρωταθλητών στη Βαρκελώνη, η οποία έλαβε τεράστια δημοσιότητα και έγινε αντικείμενο συζήτησης, αλλά για λόγους περισσότερο... εξωαγωνιστικούς.

Αναλυτικότερα, η διαμάχη προέκυψε όταν ο Λαμίν Γιαμάλ εθεάθη να κρατάει μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Η ενέργεια αυτή του νεαρού επιθετικού προκάλεσε έντονη κριτική από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε πως: «Ο Λαμίν τροφοδοτεί το μίσος ενώ ο στρατός μας πολεμά τους τρομοκράτες. Ελπίζω η Μπαρτσελόνα να αποστασιοποιηθεί από αυτή την ενέργεια».

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Ο Γενικός Γραμματέας του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του διεθνή Ισπανού, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, όπου απέρριψε κατηγορηματικά τα σχόλια του υπουργού.

«Πώς το γεγονός ότι ο Λαμίν Γιαμάλ ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία τροφοδοτεί το μίσος κατά του Ισραήλ; Η κυβέρνησή σας, υπερεθνικιστική και ακροδεξιά, πρέπει επειγόντως να σταματήσει την πολιτική γενοκτονίας της και να αναγνωρίσει ότι αυτή η σημαία ανήκει σε ένα κράτος που πρέπει να συνυπάρχει με το Ισραήλ. Μέσα από τα εγκλήματά σας, δημιουργείτε νέους μαχητές της Χαμάς κάθε μέρα. Ειρήνη, αμέσως!».