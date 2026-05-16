Λαπόρτα σε Λεβαντόφσκι: «Η Μπάρτσα και η Καταλονία θα είναι πάντα σπίτι σου!»

Ο Ζοάν Λαπόρτα έπλεξε το εγκώμιο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και αποχαιρέτησε τον Πολωνό φορ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X.

Τέλος εποχής στην Μπαρτσελόνα! Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε πως αποχωρεί και επίσημα από τον καταλανικό σύλλογο, ύστερα από τέσσερα χρόνια στους Μπλαουγκράνα.

Ο Πολωνός επιθετικός έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με την οποία μοιράστηκε με τον κόσμο της ομάδας την απόφασή του να αφήσει τη Βαρκελώνη και να αναζητήσει έναν νέο σταθμό στην πολυετή καριέρα του, έχοντας ήδη πολλές προτάσεις, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία.

Ο 37χρονος πλέον σέντερ φορ, που στη διάρκεια της θητείας του στην Μπάρτσα έχει βρει δίχτυα 119 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποχαιρέτησε τους φιλάθλους ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα αλλά και όλον τον κόσμο της Καταλονίας που τον υποδέχθηκε και τον λάτρεψε την τελευταία τετραετία.

Η αναμέτρηση κόντρα στην Μπέτις μέσα στο Καμπ Νου για την τελευταία αγωνιστική της La Liga (17/5), θα είναι και η τελευταία του Πολωνού αστέρα με τα χρώματα των Μπλαουγκράνα.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, έσπευσε να αποχαιρετήσει τον πολύπειρο striker με αποθεωτικά λόγια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Η ευγνωμοσύνη μου στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ένα άτομο που πέρα ​​από το αθλητικό του ταλέντο, αφήνει ένα ανεξίτηλο ανθρώπινο αποτύπωμα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και της χώρας. Ήρθε σε μια περίπλοκη στιγμή για τον σύλλογο και ήταν μια μεταγραφή που κατέστη δυνατή χάρη στην επιμονή του να παίξει για την Μπάρτσα. Η πορεία και το κύρος του ήταν καθοριστικά για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αυτοπεποίθησης μιας πρωταθλήτριας ομάδας που κέρδισε 3 από τα 4 τελευταία πρωταθλήματα, σε μεγάλο βαθμό χάρη στον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τους στόχους του. Η Μπάρτσα και η Καταλονία είναι και θα είναι πάντα το σπίτι σου! Σας ευχαριστούμε για όλα και τα λέμε σύντομα!».