Μέσω social media, ο Λουίς Σουάρες έσπευσε να στηρίξει τους κολλητούς του, Μέσι και Νεϊμάρ, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες και τα αισχρά συνθήματα των οποίων έγιναν στόχοι από τους οπαδούς της Παρί!

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και το ματς της ομάδας του Ποτσετίνο απέναντι στην Μπορντό είναι τέτοιο που δίνει την αφορμή στον κόσμο των Παριζιάνων να εκφράσει την οργή του...

Έντονες αποδοκιμασίες, Μέσι και Νεϊμάρ αποτελούν στόχο των οπαδών και εμετικά συνθήματα για τον Βραζιλιάνο, περιελάμβανε το μεσημέρι της Κυριακής στο «Παρκ ντε Πρενς».

Ο Λουίς Σουάρες παρακολουθώντας την κατάσταση, στήριξε τους φίλους του μέσω social media με μια φωτογραφία τους και το μήνυμα: «Ως συνήθως, στο ποδόσφαιρο έχουν κοντή μνήμη, σας αγαπώ...».

📱| Luis Suarez on IG: “As always, football has no memory, always with you. I love you so much ❤️❤️” pic.twitter.com/wq6kDGthJq