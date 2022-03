Το βράδυ της Κυριακής οπαδοί της Παρί γέμισαν με γκράφιτι τους τοίχους του προπονητικού κέντρου της ομάδας και τα έβαλαν κυρίως με τον Μέσι και το μεγάλο αφεντικό του συλλόγου. Αισχρές αναφορές κατά του Αργεντινού, μετά τις αποδοκιμασίες στο ματς με την Μπορντό...

Ο Μέσι πρώτη φορά στην καριέρα του βιώνει τέτοιες καταστάσεις και τελικά η πρώτη σεζόν της θητείας του στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι γεμάτη πρωτόγνωρα συναισθήματα και περιστατικά.

Μετά τις αποδοκιμασίες και τα σφυρίγματα σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, μαζί και με τον Νεϊμάρ, ο Μέσι έγινε ο κύριος αποδέκτης των αισχρών γκράφιτι με τα οποία γέμισαν οι οπαδοί της Παρί τους τοίχους του προπονητικού κέντρου.

Τα μηνύματα είχαν απαράδεκτο περιεχόμενο, αποκαλούσαν «που@#$$# γιο» τον Μέσι και ορισμένα άλλα έγραφαν «άντε γαμ[email protected]$^% κι εσύ Λίο και ο Νασέρ».

Οι άνθρωποι των εγκαταστάσεων της ομάδας τ' αντίκρισαν όλα το πρωί της Δευτέρας και επιστρατεύθηκε συνεργείο για να καθαρίσει τους τοίχους...

Anti-Lionel Messi and Nasser Al-Khelaifi graffiti at PSG's training ground this morning. @CulturePSG pic.twitter.com/NuRk058ILr