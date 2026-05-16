Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram επιβεβαίωσε ότι θα παίξει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπέτις.

Μετά από τέσσερα χρόνια, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας μια είδηση που είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό.

Ο Πολωνός στράικερ έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με την οποία μοιράστηκε με τον κόσμο των Μπλαουγκράνα την απόφασή του να αφήσει τη Βαρκελώνη και να αναζητήσει έναν νέο σταθμό στην πολυετή καριέρα του, έχοντας ήδη πολλές προτάσεις, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία.

Ο 37χρονος πλέον σέντερ φορ, που στη διάρκεια της θητείας του στην Μπάρτσα σκόραρε 119 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποχαιρέτησε τους φιλάθλους ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα αλλά και όλον τον κόσμο της Καταλονίας που τον υποδέχθηκε και τον λάτρεψε τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η αναμέτρηση κόντρα στην Μπέτις μέσα στο Καμπ Νόου για την τελευταία αγωνιστική της La Liga (17/5), θα είναι και η τελευταία του Πολωνού άσου με τα χρώματα των Μπλαουγκράνα.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή του

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω παρακάτω.

Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους από τις πρώτες κιόλας μέρες μου.

Η Καταλονία είναι ο τόπος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσους συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή μέσα σε αυτά τα όμορφα τέσσερα χρόνια.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου.

Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί όπου ανήκει.

Ζήτω η Μπάρτσα. Ζήτω η Καταλονία».