Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος και έτσι έχει ακριβώς τα ίδια τέρματα με τον Εντέν Αζάρ, ο οποίος βρίσκεται στην Ρεάλ από το 2019.

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς των Καταλανών, έχοντας ήδη σκοράρει τέσσερα γκολ σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος. Στον αγώνα με την Βαλένθια μάλιστα σκόραρε τρεις φορές και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον 21ο αιώνα που έχει καταφέρει να σημειώσει χατ-τρικ τόσο στην La Liga, όσο και στην Ligue1, την Bundesliga και την Premier League!

Ιδανικότερο ξεκίνημα με τη νέα του ομάδα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Γκαμπονέζος στράικερ. Τι κοινό έχει όμως με τον Εντέν Αζάρ; Ότι έχει τα ίδια γκολ με τον Βέλγο άσο της Ρεάλ, στη La Liga! Όχι φέτος, αλλά γενικότερα σε όλη τους την καριέρα!

Ο Αζάρ βρίσκεται στους Μαδριλένους από το καλοκαίρι του 2019 αλλά έχει καταφέρει να σκοράρει στο πρωτάθλημα συνολικά μόλις τέσσερις φορές σε 47 εμφανίσεις. Από την άλλη ο Ομπαμεγιάνγκ έχει ήδη τέσσερα γκολ σε μόλις τέσσερις αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής με την Μπαρτσελόνα.

A little fun with stats from @FcbxSam pic.twitter.com/vvmiQ3hXoC