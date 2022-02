Μια μικρή έκπληξη επεφύλασσε το φύλλο αγώνα στον Ομπαμεγιάνγκ, αφού ο ρέφερι του πίστωσε και το τέταρτο γκολ της Μπάρτσα απέναντι στη Βαλένθια, χαρίζοντάς του έτσι το πρώτο του χατ τρικ με τα Μπλαουγκράνα!

Πρώτη φορά βασικός και πρώτο... χατ τρικ στη La Liga! Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πρόσφερε το δικό του show για τη Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαλένθια, σημειώνοντας όχι ένα, ούτε δυο, αλλά τρία γκολ!

Αυτό τουλάχιστον καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα, αφού παρά το γεγονός πως η La Liga είχε πιστώσει το τέταρτο γκολ των Καταλανών στον Πέδρι, ο άρχων της αναμέτρησης είχε διαφορετική άποψη.

Από τη στιγμή που η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στον Γκαμπονέζο της στιγμής της εκτέλεσης, ο διαιτητής αποφάσισε να μετρήσει την προσπάθεια στον Ομπαμεγιάνγκ, με τη Μπαρτσελόνα να επιβεβαιώνει το χατ τρικ λίγη ώρα αργότερα.

Από την πλευρά της πάντως, η διοργανώτρια αρχή εξακολουθεί να θεωρεί τον Πέδρι ως τον σκόρερ του τέταρτου τέρματος, μιας και δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή στα social media και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

🚨 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙅𝙐𝙎𝙏 𝙄𝙉 !!! The referee of today's #ValenciaBarça has given @Pedri's goal to @Auba!



... 𝘼 𝙃𝘼𝙏 𝙏𝙍𝙄𝘾𝙆 𝙁𝙊𝙍 𝙏𝙃𝙀 𝙉𝙀𝙒𝘾𝙊𝙈𝙀𝙍 !!! 🙌 pic.twitter.com/hYVdY8X2S4