Κι όμως, το πρώτο του... τυχαίο χατ-τρικ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, έκανε τον Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να γίνει κάτοχος επίδοσης που ουδείς άλλος έχει στον 21ο αιώνα στο ποδόσφαιρο!

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να πάρει... μπρος και ν' αρχίσει να φτιάχνει ιδιαίτερη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα όντας πλέον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

Το απόγευμα της Κυριακής ο «Όμπα» πέτυχε χατ-τρικ, το πρώτο του ως «μπλαουγκράνα», αν και το ένα από τα γκολ του κόντρα στην Βαλένθια, πιστώθηκε σ' εκείνον δίχως καν να το καταλάβει από τη στιγμή που απλά η μπάλα κόντραρε σ' εκείνον και κατέληξε στα δίχτυα μετά από σουτ του Πέδρι.

Με αυτά τα τρία τέρματα ο Ομπαμεγιάνγκ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον 21ο αιώνα που έχει καταφέρει να σημειώσει χατ-τρικ τόσο στην LaLiga, όσο και στην Ligue1, την Bundesliga και την Premier League!

