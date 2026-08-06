Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο Ρόδρι μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της καριέρας του

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έχουν κάνει την ίδια οικονομική προσφορά για τον Ρόδρι, με τον Ισπανό να καλείται να διαλέξει τον επόμενο σταθμό του μετά τη Σίτι.

H μεταγραφή του Ρόδρι συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο καυτά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού.

Τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Μπαρτσελόνα έχουν καταθέσει την ίδια ακριβώς οικονομική πρόταση στη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού σταρ.

Οι Πολίτες, βλέποντας τον 30χρονο διεθνή μέσο να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του χωρίς να θέλει να ανανεώσει, έχουν αποδεχθεί πως δεν θα μπορέσουν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους και περιμένουν τις εξελίξεις.

Πλέον, η απόφαση είναι αποκλειστικά δική του. Από τη μία πλευρά, η Βασίλισσα τον διεκδικεί εδώ κι εβδομάδες, από την άλλη, η Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ημέρες έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, προσπαθώντας να τον πείσει να πει το «ναι» και να αγωνιστεί στο πλευρό των συμπαικτών του στη Φούρια Ρόχα.

Με την προσφορά των δύο αιωνίων να είναι πανομοιότυπη, η απόφαση είναι 100% προσωπική και μένει να δούμε αν το μέλλον του θα βρίσκεται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ή στο «Καμπ Νόου».