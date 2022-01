Στην Βαρκελώνη έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/01) ο Αντάμα Τραορέ προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα.

Τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» προβάρει ο Αντάμα Τραορέ, ο οποίος εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα.

Ο 26χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με την ομάδα του Τσάβι και τελικά την Πέμπτη (27/01) κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Τραορέ, αποτελούσε διακαή πόθο για τον προπονητή των Καταλανών, για το κενό στα «φτερά» της επίθεσης καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ είτε θα αποχωρήσει, είτε θα παραμείνει παροπλισμένος έως το καλοκαίρι.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/01) ο Τραορέ υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έτσι το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός εξτρέμ επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα ως δανεικός, ωστόσο προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που οι Καταλανοί θελήσουν να μονιμοποιήσουν την επιστροφή του στη Βαρκελώνη.

Adama Traoré in Barcelona in order to complete his move from Wolves. €30m buy option clause included, not mandatory. 🔵🔴 #FCB



🎥⤵️ @victor_nahe x Cope pic.twitter.com/tWYBf3TbxC