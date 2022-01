Την ενίσχυση τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι ζητάει ο Τσάβι, λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Βλέποντας την κατρακύλα της ομάδας του, ο Τσάβι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, προκειμένου η Μπαρτσελόνα να σηκώσει και πάλι ανάστημα και να μπει ξανά σε μονοπάτι επιτυχιών. Οπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο 41χρονος τεχνικός έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με την διοίκηση για την ενίσχυση του ρόστερ.

🚨[ @gbsans🥇] | Barça have set Ajax's Tagliafico as priority, although they are working on an alternative plan, either as a reinforcement in this winter market or as a summer signing. Alejandro Grimaldo has been sounded out as an alternative according to Barca sources.#fcblive pic.twitter.com/odXdeblZ8w