Μετά το οριστικό «deal» μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Γουλβς ο Αντάμα Τραορέ θα περάσει αύριο (28/1) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα επισημοποιηθεί η επιστροφή του στους «Μπλαουγκράνα».

Ως «κλεισμένη» πρέπει να θεωρείται από σήμερα (27/1) η συμφωνία της Γουλβς με τη Μπαρτσελόνα για τον δανεισμό του Αντάμα Τραορέ μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς ύψους ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον απομένει το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της επιστροφής του διεθνής Ισπανού εξτρέμ στους «Μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με τα Ισπανικά Μέσα o θηριώδης ακραίος επιθετικός θα περάσει την Παρασκευή (28/1) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το κλαμπ στο οποίο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και θα γίνει το τρίτο χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Τσάβι μετά τον Ντάνι Άλβες και τον Φεράν Τόρες. Τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Τραορέ μετράει 23 συμμετοχές με ένα γκολ και χωρίς ασίστ, ενώ συνολικά με τη Γουλβς μέτρησε 152 συμμετοχές με 11 γκολ και 18 ασίστ.

