Στη Μπαρτσελόνα έπειτα από μια επταετία επιστρέφει ο Αντάμα Τραορέ, καθώς οι Μπλαουγκράνα έδωσαν τα χέρια με τη Γουλβς για τον δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τα Μπλαουγκράνα προβάρει ξανά ο Αντάμα Τραορέ! Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα... πρόλαβε την Τότεναμ και κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Γουλβς για τον δανεισμό του Ισπανού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν!

Στο deal μάλιστα προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που οι Καταλανοί θελήσουν να μονιμοποιήσουν την επιστροφή του 26χρονου εξτρέμ στη Βαρκελώνη.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση που θα οριστικοποιήσει τις εξελίξεις, με τις δυο πλευρές να ολοκληρώνουν ακόμα μια μεταγραφή την τελευταία διετία έπειτα από εκείνες των Σεμέδο και Τρινκάο.

Τη φετινή σεζόν ο Τραορέ έχει καταγράψει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Λύκων, έχοντας σημειώσει ένα γκολ.

Adama Traoré to Barcelona, done deal and here-we-go. Loan with buy option [not mandatory] for €30m plus bonuses. Barça will cover 100% of the salary until June. 🔵🔴 #FCB



Deal to be signed on Friday, as per @David_Ornstein.

Enhorabuena a @martinezferran @gerardromero @sport 🤝 pic.twitter.com/QQCIVpnSrD