Λαπόρτα: «Θα ενισχύσουμε την ομάδα με χειμερινές μεταγραφές»

Διάγγελμα γεμάτο ελπίδα από τον Τζουάν Λαπόρτα, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να ξεκαθαρίζει πως το κλαμπ θα ενισχυθεί τον Ιανουάριο με μεταγραφές!

Κι εκεί που τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για τη Μπαρτσελόνα, ο Τζουάν Λαπόρτα πρόσφερε χαραματιά ελπίδας!

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τον σύλλογο, ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα ενημέρωσε πως ο ίδιος και το επιτελείο του δουλεύουν πάνω στη φόρμουλα που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση μεταγραφών μέσα στον Ιανουάριο.

Ο σκληρός αποκλεισμός από το Champions League στα χέρια της Μπάγερν φαίνεται πως δεν άφησε περαιτέρω επιλογή στους ιθύνοντες της ομάδας, με τον Λαπόρτα να απευθύνει διάγγελμα στους οπαδούς και να καθιστά σαφές πως η Μπάρτσα θα ενισχυθεί στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

«Αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος από τον αποκλεισμό της ομάδας μας από το Champions League. Όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να ενισχύσουμε το κλαμπ, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κληρονομήσει πολύ υψηλά συμβόλαια που δεν αφήνουν μισθολογικά περιθώρια. Ακόμα κι έτσι, ψάχνουμε τρόπους για να ενισχύσουμε το κλαμπ με μεταγραφές στο χειμερινό παζάρι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να το καταφέρουμε και θα το πετύχουμε» ήταν τα ελπιδοφόρα του λόγια.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως τα ισπανικά Μέσα είχαν «βουίξει» το προηγούμενο διάστημα για επαφές της Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Φεράν Τόρες, την ίδια ώρα που στο «στόχαστρο» των Καταλανών βρίσκεται και μια... στρατιά από παίκτες της Τσέλσι!

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what's best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21