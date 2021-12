«Επαφές Κρίστενσεν με Μπαρτσελόνα και Μίλαν»

Προσπάθεια της τελευταίας στιγμής προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Αντρέας Κρίστενσεν φαίνεται πως έκαναν Μπαρτσελόνα και Μίλαν, όμως ο Δανός είναι αποφασισμένος να παραμείνει στην Τσέλσι.

Την ώρα που Τσέλσι και Αντρέας Κρίστενσεν βρίσκονται μια ανάσα από οριστική συμφωνία για σύμπλευση και μετά το καλοκαίρι του 2022, Μπαρτσελόνα και Μίλαν επιχείρησαν να προκαλέσουν... ναυάγιο.

Όπως αποκαλύπτουν τα βρετανικά Μέσα, οι δυο σύλλογοι στράφηκαν στην μεταγραφική αγορά για να καλύψουν τα αμυντικά κενά που τους ταλανίζουν τη φετινή σεζόν και αμφότεροι αποφάσισαν να προσεγγίσουν το περιβάλλον του Δανού στόπερ που μένει χωρίς συμβόλαιο σε μερικούς μήνες.

Παρόλα αυτά η απάντηση που εξέλαβαν δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με τον 25χρονο να ξεκαθαρίζει πως έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τις συζητήσεις του με την Τσέλσι προκειμένου να παραμείνει κάτοικος Λονδίνου και για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που παίκτης των Λονδρέζων συνδέεται με τη Μπαρτσελόνα, καθώς τον τελευταίο καιρό η ομάδα της Βαρκελώνης φέρεται να ασχολείται με τις περιπτώσεις των Αθπιλικουέτα, Χάντσον Οντόι, Πούλισικ, Ζίγιες και Τίμο Βέρνερ!

Andreas Christensen has been approached again by Barcelona [free agent, June 2022] and AC Milan [January, to replace Kjaer] but both clubs feel he’ll extend his contract with Chelsea in the next days/weeks 🔵 #CFC



Chelsea have everything ready - just waiting for Andreas to sign.