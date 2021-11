Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ξανά ο Ντεμπελέ, άγνωστο το πότε θα επιστρέψει

Απίστευτη ατυχία για τον Μπαρτσελόνα και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, καθώς ο Γάλλος μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να μείνει ξανά εκτός δράσης, μετά το νέο τραυματισμό που υπέστη.

Αν υπήρχε βραβείο ατυχίας, Αζάρ και Ντεμπελέ θα έδιναν σκληρή μάχη για το ποιος θα το κέρδιζε...

Αυτή τη φορά ο 24χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από πόνους στον αριστερό μηρό του κι έτσι θα χρειαστεί να μείνει ξανά εκτός γηπέδων. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεμπελέ είχε επιστρέψει στη δράση, έπειτα από πέντε ολόκληρους μήνες, στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας του με τη Ντιναμό Κιέβου για το Champions League, στον οποίο κι αγωνίστηκε 25 λεπτά.

Ετσι δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τους «τρικολόρ» στα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου με Καζακστάν (13/11) και Φινλανδία (16/11), ενώ από την άλλη η Μπαρτσελόνα θα ανακοινώσει ακριβώς, το προσεχές διάστημα, τον χρόνο που θα χρειαστεί ο Ντεμπελέ, προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα.

𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦 | The first team player Ousmane Dembélé has a strain in the semimembranosus muscle of his left hamstring.https://t.co/e7P9uj6dBq pic.twitter.com/I1JXxd56bt