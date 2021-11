Μπαρτσελόνα: Ο Ντεμπελέ επέστρεψε σε αποστολή της Μπαρτσελόνα πέντε μήνες μετά τον τραυματισμό του

Χρειάστηκαν να περάσουν πέντε ολόκληροι μήνες προκειμένου ο Ουσμάν Ντεμπελέ να πατήσει ξανά χορτάρι και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Ιουνίου όταν η Γαλλία αντιμετώπιζε την Ουγγαρία για τους ομίλους του Euro 2020. Ο Ντεμπελέ πέρασε στο ματς ως αλλαγή, ωστόσο στο τέλος αποχώρησε λαβωμένος.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για ένα μικρό τραυματισμό, εντούτοις το πρόβλημα στο γόνατο του 24χρονου άσου της Μπαρτσελόνα ήταν πιο σοβαρό από ότι είχε εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα πέντε μηνών.

Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα και τέθηκε στις υπηρεσίες του προπονητή του, Σέρτζι Μπαρτζουάν για το παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Από την άλλη εκτός για τον αγώνα της Τρίτης (02/11, 22:00) έμειναν οι Σέρχιο Αγουέρο, Ζεράρ Πικέ, Μάρτιν Μπρεθγουεϊτ, Πέδρι και Σέρτζι Ρομπέρτο.

LATEST NEWS | @RonaldAraujo939 , @ANSUFATI, @Dembouz, and @DeJongFrenkie21 have the all-clear and are in the squad 💪💪 #DynamoBarça @ChampionsLeague 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/DwnEXax1Ut