Έμερι: Τελικά ανακοίνωσε ότι παραμένει στη Βιγιαρεάλ

Ο Ουνάι Έμερι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποίησε ότι παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ, βάζοντας έτσι τέλςο στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί για λογαριασμό της Νιουκάστλ.

Οπως φαίνεται οι οι Σαουδάραβες της Νιουκάστλ θα συνεχίσουν την αναζήτηση νέου προπονητή, μιας και ο Ουνάι Έμερι, έκλεισε οριστικά την πόρτα στην ομάδα της Premier League.

Το όνομά του Ισπανού προπονητή ήταν ψηλά στη λίστα της Νιουκάστλ, όπως στα υπόψιν ήταν κι αυτά των Πάουλο Φονσέκα, Λουσιάν Φαβρ, Λεονάρντο Ζαρντίμ αλλά και του προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς. Ο προπονητής των «κίτρινων υποβρυχίων» όμως έμοιαζε ιδανική περίπτωση για τους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις, ο Έμερι ρωτήθηκε για το μέλλον του και αφού πρώτα επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Νιουκάστλ προς το πρόσωπό του, στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τίποτα χειροπιαστό στα χέρια του. Τα σενάρια στην Ισπανία είχαν αρχίσει να αυξάνονται σχετικά με το μέλλον του, ωστόσο o 50χρονος τεχνικός θέλησε με νέα του τοποθέτηση να πει την αλήθεια και να καταστήσει σαφές ότι θα παραμείνει στη Βιγιαρεάλ.

«Είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον της Νιουκάστλ, αλλά ακόμη περισσότερο για να είμαι εδώ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε στα social media.

Μάλιστα, θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους φίλους της Βιγιαρεάλ για τη στήριξη που του δείχνουν, όλο αυτό το διάστημα, που το όνομά του έχει συνδεθεί με τις «καρακάξες».

🚨 BREAKING 🚨



Unai Emery has officially turned down the opportunity to become the next Newcastle manager pic.twitter.com/pfJwWgi0rK