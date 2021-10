Νιούκαστλ: Ψηλά στη λίστα ο Ζαρντίμ

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νιούκαστλ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Στιβ Μπρους αποχώρησε από τον πάγκο της Νιούκαστλ και πλέον η νέα διοίκηση του συλλόγου καλείται να βρει στην αγορά τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα (τουλάχιστον) μέχρι το τέλος της σεζόν και θα καταφέρει να την κρατήσει εύκολα στην κατηγορία.

Η περίπτωση του Λουσιάν Φαβρ «παίζει»... δυνατά, όπως και αυτή του Πάουλο Φονσέκα όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι οι μόνες. Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αγγλίας ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τη θέση είναι ο γνώριμος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Ο 47χρονος προπονητής αποχώρησε από τη Μονακό στις 27 Δεκεμβρίου του 2019 και από τις 22 Ιουνίου εργάζεται στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ και συνεπώς τα μέλη της νέας διοίκησης έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το προφίλ του και τον θεωρούν κατάλληλο για τη θέση.

Η εξαιρετική άποψη των Σαουδάραβων ενδέχεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Understand that Leonardo Jardim in the running to take over as Newcastle United manager.



Saudi Arabian-based Jardim is well known to the club's new majority owners PIF.



https://t.co/xb8QYyAz3f