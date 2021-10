Νιουκάστλ: Κοντά στον Φονσέκα

Ο Πάουλο Φοσένκα σηκώνει μανίκια κι ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νιουκάστλ.

Το πρωί της Τετάρτης (20/10) ο Στιβ Μπρους αποχώρησε από τον πάγκο της Νιουκάστλ, καθώς οι «καρακάξες» ανακοίνωσαν το πρόωρο τέλος στη συνεργασία τους, έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας.

Από τη στιγμή που η ομάδα εξαγοράστηκε από τους Σαουδάραβες, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η νέα διοίκηση του συλλόγου δεν άργησε να βρει τον διάδοχό του, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Πάουλο Φοσένκα.

Ο 48χρονος Πορτογάλος ήταν προπονητής της Ρόμα για δύο χρόνια, μέχρι την αποχώρησή του στο τέλος της περυσινής αγωνιστικής περιόδου. Φοσένκα και Νιουκάστλ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, γύρω από την υπόθεση.

Newcastle job. Talks will continue today between Paulo Fonseca and Magpies board - the agreement is getting closer on a long term contract. Not completed yet but negotiations ongoing. ⚪️⚫️ #NUFC



Fonseca prepared to accept if Newcastle board will give the ‘green light’.