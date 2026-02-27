Ένας Ισπανός διαιτητής συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξασφάλιζε εκπτώσεις σε εισιτήρια της Βιγιαρεάλ με κλεμμένα στοιχεία ποδοσφαιριστών.

Στη σύλληψη δύο αντρών, ηλικίας 32 και 23 ετών προχώρησε η αστυνομία της Καστεγιόν, λόγω της εμπλοκής τους σε υπόθεση απάτης και υποκλοπής ταυτότητας. Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο ένας εκ των δύο είναι διαιτητής και χρησιμοποιούσε την ιδιότητα αυτή προκειμένου να αποκτά τα στοιχεία νεαρών ποδοσφαιριστών και να τα εκμεταλλεύεται στη συνέχεια για να παίρνει φθηνότερα κάρτες διαρκείας και εισιτήρια για αγώνες της Βιγιαρεάλ!

Οι σχετικές έρευνες ξεκίνησαν όταν οι ιθύνοντες του συλλόγου εντόπισαν παραποιημένα εισιτήρια στις εισόδους του γηπέδου και ενημέρωσαν την τοπική αστυνομία, η οποία κατάφερε να φτάσει στους υπαίτιους παρακολουθώντας τις κινήσεις που γίνονταν στην ιστοσελίδα του Κίτρινου Υποβρυχίου.

Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία 18 ανθρώπων, μερικοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι και φυσικά δεν είχαν ιδέα για τα όσα συνέβαιναν, προκειμένου να κάνουν μεταπώληση των εισιτηρίων σε ιντερνετικές πλατφόρμες. Οι δύο άντρες έδωσαν τις καταθέσεις τους και αφέθηκαν αφού κατέβαλαν εγγύηση και κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 30.000 ευρώ.