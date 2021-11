Έμερι: Αποχωρεί από τη Βιγιαρεάλ κι αναλαμβάνει τη Νιουκάστλ (vid)

Ο Ουνάι Έμερι είναι τελικά ο εκλεκτός για να κάτσει στον πάγκο της Νιουκάστλ. Μετά το ματς με την Γιουνγκ Μπόις πετάει στην Αγγλία για υπογραφές.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Στιβ Μπρους, οι Σαουδάραβες της Νιουκάστλ ήταν σε αναζήτηση νέου προπονητή, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν για να την διατηρήσει στη πρώτη κατηγορία Αγγλίας.

Στη λίστα τους υπήρξαν αρκετά ονόματα, όπως αυτά των Πάουλο Φονσέκα, Λουσιάν Φαβρ και Λεονάρντο Ζαρντίμ. Οι «Times» μάλιστα ανέφεραν ότι τα νέα αφεντικά της ομάδας, τσέκαραν και την περίπτωση του προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο εκλεκτός για τις «καρακάξες» είναι ο Ουνάι Έμερι.

Ο 49χρονος Ισπανός τεχνικός έχει ακόμη συμβόλαιο με τη Βιγιαρεάλ και έτσι η αγγλική ομάδα θα χρειαστεί να πληρώσει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της. Αυτό όμως δεν φαίνεται ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, με τον Έμερι να δίνει απόψε (02/11 22:00) το τελευταίο του ματς κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις για το Champions League, ως προπονητής των «κίτρινων υποβρυχίων» και έπειτα να ταξιδεύει στην Αγγλία για να υπογράψει στη Νιουκάστλ.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο ο Έμερι αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Premier League με τις «καρακάξες» στον αγώνα του Σαββάτου (06/11, 19:30) με την Μπράιτον.

