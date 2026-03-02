Ο Λαπόρτα απολογήθηκε για την άσεμνη χειρονομία που έκανε στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ

Ο Ζοάν Λαπόρτα απολογήθηκε δημοσίως για την προσβλητική χειρονομία στην οποία προέβη στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ το περασμένο Σάββατο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της προσοχής, εξαιτίας μιας χειρονομίας που έκανε στον αγώνα των Καταλανών κόντρα στη Βιγιαρεάλ το Σάββατο (28/02).

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός επιχειρηματίας βρισκόταν στις εξέδρες για την αναμέτρηση με τα «κίτρινα υποβρύχια», στην οποία το σύνολο του Φλικ επικράτησε με 4-1 και φάνηκε να κάνει μια άσεμνη χειρονομία με τα χέρια του, την ώρα που ακουγόντουσαν συνθήματα στα καταλανικά κατά της Ρεάλ Μαδρίτης από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Η κίνηση αυτή έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral και έτσι ο Λαπόρτα αποφάσισε να απολογηθεί, ζητώντας συγγνώμη από τους φίλους της βασίλισσας σε περίπτωση που προσβλήθηκαν από την χειρονομία.

«Η χειρονομία μου χθες στις κερκίδες; Αυτές είναι καταστάσεις που συμβαίνουν στις εξέδρες όταν πανηγυρίζει γκολ και τραγουδιούνται συνθήματα. Ελπίζω να μην ενόχλησα κανέναν, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Ήταν απλώς μια στιγμή ενθουσιασμού και χαράς, και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ήταν μια στιγμή ευτυχίας, και δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν», ήταν τα λόγια του Ισπανού.

Laporta: "My gesture yesterday in the stands? These are moments you live in the stands when celebrating goals and chanting songs."



"I hope I did not bother anyone, that was not my intention. It was simply a moment of excitement and joy, and these things happen."



Παράλληλα, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των «Μπλαουγκράνα» μίλησε και για το επερχόμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, τονίζοντας πως είναι αισιόδοξος για την ανατροπή.

«Οι παίκτες αισθάνονται ικανοί να ανατρέψουν το παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι 90 λεπτά, το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Το πρώτο ημίχρονο είχε τα πάνω και τα κάτω του, με εκείνο το ακυρωθέν γκολ να δείχνει ότι πρέπει να παλέψουμε απέναντι σε όλα και όλους. Όμως είμαστε αισιόδοξοι για μια ανατροπή που θα μας δώσει φτερά».