Απογοητευτικό ξεκίνημα για τον Γκριεζμάν, δεν έχει ούτε ένα σουτ σε έξι ματς (pic)

Απογοητευτικό κρίνεται το «comeback» του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο, καθώς στα 6 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα με τους «ροχιμπλάνκος», δεν έχει ούτε ένα σουτ σε αντίπαλη εστία!

Αλλιώς τη φανταζόταν κι αλλιώς εξελίσσεται η επιστροφή στην Ατλέτικο, για τον Αντουάν Γκριεζμάν. Τουλάχιστον έως τώρα...

Η Ατλέτικο γνώριζε απρόσμενη ήττα στην έδρα της (0-1) από την προτελευταία, πλέον, Αλαβές και βλέπει την Ρεάλ να ξεφεύγει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο +3.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν πήρε φανέλα βασικού, όπως και στα προηγούμενα έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με την συμμετοχή του αλλά ούτε και να βοηθήσει την ομάδα του στο σκοράρισμα.

Κάθε άλλο μάλιστα, καθώς ο Γάλλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση χωρίς σουτ στον στόχο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, για τον 30χρονο επιθετικό. Από την εκκίνηση της τρέχουσας σεζόν στην Ισπανία ο Γκριεζμάν, είναι «σκιά» του καλού του εαυτού, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε παράλληλα, να αναζητάει λύσεις στο σκοράρισμα...



