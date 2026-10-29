Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από την Τούμπα και για το μάθημα που παίρνει ενόψει της πολύ απαιτητικής συνέχειας.

Λόγω της μορφής που έχει ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας με τη League Phase και έπειτα από τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγώνων, το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν είχε κάποιον χαρακτήρα «τελικού» για την ΑΕΚ. Από την άλλη βέβαια η Ένωση ήταν υποχρεωμένη να ανταποκριθεί στο πρώτο μεγάλο ματς εντός των συνόρων. Υπό αυτό το πρίσμα η ήττα δεν προκαλεί κάποια ζημιά στους κιτρινόμαυρους. Ωστόσο, από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή επιβάλλεται να πεισμώσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Άκουσα με ικανοποίηση τον Σέρβο τεχνικό στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης να τονίζει ότι τον ενόχλησε ο τρόπος που η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από το γήπεδο. Γιατί είναι αλήθεια ότι με μισό καλό ημίχρονο δεν μπορείς να έχεις ελπίδες ότι θα πάρεις τέτοια μεγάλα ματς και ειδικά μακριά από την έδρα σου. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ένωση άργησε να... μπει στην Τούμπα μιας και σε όλο το πρώτο μέρος ήταν πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και εμφανίστηκε στο παιχνίδι από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε το δεύτερο γκολ στο 70'.

Η ΑΕΚ ήταν προβληματική στο πρώτο μέρος σε όλους τους τομείς διαθέτοντας κακή νοοτροπία. Δεν έβγαζε εντάσεις, δυσκολευόταν πολύ στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, το κέντρο της ήταν ευάλωτο, ενώ και οι αντιδράσεις της άμυνας ήταν κακές, όπως στη φάση του 1-0 και γενικότερα έδειχνε ασύνδετη. Επιθετικά ήταν ακίνδυνη πέραν της ευκαιρίας με το τελείωμα του Γιόβιτς μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Επίσης φαινόταν εξ αρχής ότι κάποιες επιλογές στο αρχικό σχήμα δεν βγήκαν, όπως αυτές στη μεσαία γραμμή, αλλά συνολικά τίποτα δεν λειτουργούσε.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ προσθέτοντας ένταση στο παιχνίδι της βρήκε την ισοφάριση σε ένα πανέμορφο τέρμα από την τρομερή κάθετη του Μαρίν και το άψογο τελείωμα του Γιόβιτς, ο οποίος είναι πολύ καλό που επέστρεψε στα γκολ ενόψει συνέχειας. Εκεί όμως είναι που η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ της και να βρει ένα δεύτερο γκολ που ενδεχομένως να άλλαζε όλο το παιχνίδι. Η έλλειψη αποφασιστικότητας στο τελείωμα των αρκετών φάσεων στοίχισε στους κιτρινόμαυρους οι οποίοι κυριαρχούσαν απόλυτα τόσο στις διεκδικήσεις, όσο και με την καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Αλλά όταν δεν βρίσκει δεύτερο γκολ σε αυτό το διάστημα κυριαρχίας, μια στιγμή αδράνειας στην αντεπίθεση ήταν αρκετή για να δεχθεί το 2-1. Πέραν του ότι ήταν ένα τέρμα που έπρεπε να είχε αποφύγει, η ΑΕΚ από εκεί και μετά κατέρρευσε με συνέπεια λίγο αργότερα να έρθει και το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι να τελειώσει εκεί. Ό,τι δηλαδή είχε πάθει η Ένωση και στο ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και το οποίο πρέπει να δει με προσοχή, όπως και την εικόνα της στα εκτός έδρας που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν της Νέας Φιλαδέλφειας. Επί της ουσίας η ΑΕΚ είχε ένα μισό καλό ημίχρονο, το οποίο δεν θα μπορούσε φυσικά να αρκεί για να πάρει ένα μεγάλο ματς.

Ο Νίκολιτς άργησε αρκετά να παρέμβει στο παιχνίδι, ενώ γενικότερα εκτιμώ πως η συνολική διαχείριση ενόψει και των πολύ απαιτητικών αγώνων που έρχονται στο ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν και η καλύτερη ολοκληρώνοντας το ματς με δύο αλλαγές. Η ΑΕΚ πρέπει να διαβάσει σωστά την ήττα στην Τούμπα καθώς μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες έρχονται κι άλλα μεγάλα παιχνίδια εντός και εκτός των συνόρων. Αρχής γενομένης από το ντέρμπι κορυφής του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, το οποίο ναι μεν δεν είναι ούτε αυτό «τελικός», όμως αποτελεί τεράστιας σημασίας για το μήνυμα που πρέπει να στείλει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ως προς τη διεκδίκηση και του φετινού τίτλου.