Ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να ξεκίνησε τα ντέρμπι στον πάγκο της ΑΕΚ με ήττες, όμως στη συνέχεια απέδειξε ότι έχει τον τρόπο να βγαίνει νικητής. Κι αυτό θέλει να κάνει και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ένας προπονητής - νικητής όπως ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει η ομάδα του να μπαίνει και να παίρνει τους τρεις βαθμούς οπουδήποτε. Αυτό έχει περάσει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ και με αυτή τη φιλοσοφία η Ένωση έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, στην πρώτη χρονιά του Σέρβου κόουτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Το μήνυμα του Νίκολιτς και φέτος είναι το ίδιο, έχοντας προτεραιότητα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα.

Πολλοί λένε ότι τα ντέρμπι είναι αυτά που κρίνουν τον τίτλο στο τέλος. Άλλοι μπορεί να πουν ότι τη διαφορά κάνουν οι όσο το δυνατόν λιγότερες γκέλες απέναντι στους «μικρομεσαίους». Για τον Νίκολιτς κάθε ματς πρωταθλήματος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «τελικός». Είναι κάτι που το έχει δηλώσει άλλωστε πολλές φορές. Το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Κυριακή στην πραγματικότητα δεν έχει τον χαρακτήρα του «τελικού», ωστόσο θα αποτελέσει μια δήλωση διεκδίκησης του τίτλου.

Ξεκίνησε άσχημα με δύο ήττες

Ο Νίκολιτς δεν είχε ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο τα ντέρμπι πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Στο πρώτο πέρυσι είχε χάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0 από τον ΠΑΟΚ, παίζοντας καλά στο πρώτο μέρος, αλλά καταρρέοντας στο δεύτερο, ενώ μια εβδομάδα αργότερα είχε φύγει με την ήττα με 2-0 από το «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε ένα κακό βράδυ για την ΑΕΚ που περνούσε περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ωστόσο, αυτές ήταν και οι μοναδικές ήττες του τον τελευταίο ένα χρόνο γενικότερα στο πρωτάθλημα, με την Ένωση να κατακτά τον τίτλο και να κλείνει ένα χρόνο αήττητη σε 31 σερί ματς.

Οι μεγάλες νίκες με Παναθηναϊκό

Το... τσιπάκι στα ντέρμπι γύρισε με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολιτς να σημειώνει δύο σερί νίκες κόντρα στους «πράσινους» με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς. Διπλό στη Λεωφόρο με 2-3 με χατ-τρικ από τον Σέρβο φορ και το εμφατικό 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Γιόβιτς να κάνει καρέ τερμάτων. Δύο μεγάλες νίκες που ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νίκολιτς είχε φτάσει το σύνολό του σε εξαιρετική φόρμα. Και τα άλλα δύο ντέρμπι που ακολούθησαν μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της σεζόν ο Νίκολιτς θα μπορούσε να είχε αναδειχθεί νικητής, καθώς τόσο στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, όσο και στο 0-0 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει τα «τρίποντα».

Συνέχεια στο αήττητο σερί και τίτλος

Εκεί όπου ο Νίκολιτς έκανε τη διαφορά στα ντέρμπι ήταν στα περσινά play off σφραγίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ξεκινώντας με το μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού (0-1) στο Φάληρο και συνεχίζοντας με το άνετο 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει και τρίτο σερί ντέρμπι στη σειρά στη διαδικασία των play off καθώς ήταν ανώτερη στη Λεωφόρο, μένοντας τελικά στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Η ανατροπή με 2-1 και η επικράτηση επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο φινάλε σήμανε και με τη βούλα ότι το πρωτάθλημα θα κατέληγε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Νίκολιτς στο τέλος να έχει δύο ισοπαλίες με ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-1) και με Ολυμπιακό (1-1) εντός έδρας στη φιέστα.