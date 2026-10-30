ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αγορά εισιτηρίου για το Youth League βάζει σε κλήρωση για πρόσκληση στο Champions League

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια για τον αγώνα του Youth League ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης και η συμμετοχή στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση στο ματς του Champions League.

Την ερχόμενη Τετάρτη (4/11, 19:45) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα την ίδια μέρα στο «Σεραφείδειο» (4/11, 12:00) θα διεξαχθεί ο αγώνας των Κ19 των δύο ομάδων για το Youth League, με όποιον φίλαθλο της Ένωσης αγοράσει εισιτήριο να μπαίνει σε κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τον μεγάλο βραδινό αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Από την ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τον αγώνα της ομάδας Κ19 της ΑΕΚ με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σεραφείδειο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League (4/11 - 12.00) και λειτουργεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.aekfc.gr όλο το 24ωρο.

-Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και πρόκειται να ολοκληρωθεί μισή ώρα μετά την έναρξη του αγώνα.

-Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου από την ιστοσελίδα www.ticketmaster.gr ή και τηλεφωνικά στο 2111981535, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster Hellas, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή 10:00-21:00 (εκτός αργιών), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και ολοκληρώνονται κατά την έναρξη κάθε αγώνα.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Εισιτήρια VIP: 10€

Απλά εισιτήρια: 5€

-Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Η παρουσία όλων μας θα δώσει ξεχωριστή δυναμική στην προσπάθεια της ομάδας και κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου. Κάθε φίλαθλος, κάθε φωνή και κάθε παρουσία στην κερκίδα μετράει!

Παράλληλα, όσοι προμηθευτούν εισιτήριο και δώσουν το «παρών» στο γήπεδο, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση και να διεκδικήσουν μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League, που θα διεξαχθεί στις 04/11 (19:45).

Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό μας! Η στήριξή σας κάνει τη διαφορά!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ επισημαίνει στους φιλάθλους τα εξής:

- Η πώληση των εισιτηρίων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά

- Η είσοδος των παιδιών έως 10 ετών είναι ελεύθερη, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

- Κατά την άφιξή τους στο Σεραφείδειο, οι φίλαθλοι οφείλουν να σεβαστούν το γήπεδο και τους κοινόχρηστους χώρους του.