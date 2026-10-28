Νίκολιτς: «Με ενοχλεί ο τρόπος που χάσαμε, ανεπίτρεπτο το δεύτερο γκολ και έλλειψη αποφασιστικότητας»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στάθηκε στο δεύτερο τέρμα του αντιπάλου στο διάστημα της κυριαρχίας της Ένωσης και στην έλλειψη αποφασιστικότητας στην τελική προσπάθεια.

Μετά την ήττα στο ματς Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος, υπογραμμίζοντας ότι τον ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από το γήπεδο, παρότι το αποτέλεσμα δεν αποτελεί πλήγμα για την ομάδα του. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο» το δεύτερο τέρμα που δέχθηκε η Ένωση και πρόσθεσε ότι οι παίκτες του είχαν έλλειψη αποφασιστικότητας στην τελική προσπάθεια στο διάστημα της κυριαρχίας τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Συμβαίνει για δεύτερη φορά αυτό, έχω στο μυαλό μου και τη Σαχτάρ. Παίξαμε πολύ καλύτερα από το τελικό αποτέλεσμα. Υπεραπολαμβάνουμε το παιχνίδι και ξεχνάμε λεπτομέρειες, ειδικά όταν παίζεις με δυνατούς αντιπάλους Το δεύτερο τέρμα που δεχθήκαμε, ήρθε όταν ήμασταν κυρίαρχοι σε μια αντεπίθεση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θα έπρεπε να τη σταματήσουμε και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει. Είχαμε κατοχή 65%, ευκαιρίες, καλό passing game, αλλά χάσαμε με 3-1. Το καλό είναι ότι είμαστε μέσα στην πρώτη τετράδα και έχουμε ακόμα μια αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα».

Για το ότι έκανε μόνο δύο αλλαγές και για το αν περίμενε ο ΠΑΟΚ να παίξει με δύο φορ: «Στο πλαίσιο του σκάουτινγκ είχαμε μια ιδέα για το τι μπορούσε να συμβεί. Είχαμε δώσει και τις πληροφορίες στους παίκτες μας όταν είδαμε την ενδεκάδα του αντιπάλου. Ένα γκολ στην αντεπίθεση έκρινε την αναμέτρηση όταν εμείς ήμασταν κυρίαρχοι. Είχαμε προκαλέσει έναν εκνευρισμό στον αντίπαλο και εκείνη τη στιγμή δεχθήκαμε το γκολ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο δομή και τοποθετήσεις, αλλά και η δύναμη στη μονομαχία. Και αυτά όταν είναι ντέρμπι μετράνε. Όσο για το πρώτο, αφήσαμε κάποιους παίκτες στην Αθήνα και στον πάγκο. Είχαμε μια δυσκολία με το θέμα του μπόνους γιατί ενημερωθήκαμε λίγο πριν την έναρξη της σεζόν για αυτό. Κάτι ασυνήθιστο. Έχουμε καλούς νέους παίκτες και καλή ακαδημία. Υπάρχουν παίκτες που περιμένουμε να αποδώσουν καλύτερα και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν δεν θα έχουμε πρόβλημα».

Για το αν υπήρχε έλλειψη αποφασιστικότητας και υπευθυνότητας στο δεύτερο μέρος, στο διάστημα της κυριαρχίας της ΑΕΚ: «Συμφωνώ. Είμαι ενοχλημένος γιατί πιθανότατα το αποτέλεσμα να μην είναι πλήγμα, αλλά με ενοχλεί ο τρόπος που χάσαμε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Παίξαμε επιθετικά και όταν φτάναμε στην περιοχή μας έλειπε η αποφασιστικότητα για να σκοράρουμε. Στο 15' είχαμε πέντε κόρνερ αλλά δεν εκτελέστηκαν σωστά. Πρέπει να αξιοποιείς την κάθε στιγμή που έχεις για να σκοράρεις διαφορετικά κινδυνεύεις να δεχθείς μια αντεπίθεση και να δεχθείς γκολ. Η σημερινή αναμέτρηση είναι πολύ χρήσιμη και διδακτική για μας στη συνέχεια».