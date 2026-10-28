Μετά τις κακές εμφανίσεις των τελευταίων αγωνιστικών, αλλά και την ήττα στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ έψαχνε μια... ολική επιστροφή! Την πέτυχε με το ευρύ 3-1 κόντρα στην ΑΕΚ, που τον έφερε στην 3η θέση της League Phase του Κυπέλλου, αλλά κυρίως του... φτιάχνει την ψυχολογία για τη συνέχεια. Μπάνζα, Σορετίρε, Εντιαγέ τα γκολ της νίκης.

Με τον Σιμόν Μπάνζα να κάνει του κεφαλιού του, τον Σόλα Σορετίρε να εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής στο παιχνίδι και τον Σερίφ Εντιαγέ να σκοράρει και αυτός ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα θριαμβευτικό 3-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Η Ένωση είχε το καλύτερο διάστημα της στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ισοφάρισε προσωρινά με τον Γιόβιτς, είχε δοκάρι με τον Ζίνι, ωστόσο έφυγε από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο της Τούμπας.



Το σφύριγμα της λήξης μάλιστα έφερε στον αγωνιστικό χώρο τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο και στη συνέχεια και τον Γιώργο Σαββίδη, τον μεγάλο γιο του προέδρου του ΠΑΟΚ σε ένα σκηνικό έντασης που κανείς δεν κατάλαβε από που και γιατί προήλθε.



Με δυο φορ από την αρχή ο ΠΑΟΚ

Με τη ανάγκη για νίκη να είναι τεράστια για τον ΠΑΟΚ, που προερχόταν από την ήττα στο Ηράκλειο και είχε τέσσερις βαθμούς στους δύο πρώτους αγώνες του Κυπέλλου, ο Αλέσιο Λίσι έπρεπει να πάρει ρίσκο. Έτσι αποφάσισε να ξεκινήσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ βάζοντας στην ενδεκάδα τόσο τον Σέριφ Εντιαγέ όσο και τον Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του ως βασικός.

Μάλιστα, ο σχηματισμός των «ασπρόμαυρων» ήταν σε καθαρό 4-4-2. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον νεαρό Μοναστηρλή στην εστία και τους Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας.

Οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής ήταν ο Ζίβκοβιτς δεξιά, με τον Χατσίδη αριστερά και τον Γιάκιτς με τον Σανταμαρία δίδυμο στον άξονα. Μπροστά στην επίθεση, για πρώτη φορά από την αρχή ενός αγώνα, ήταν οι δύο Αφρικανοί επιθετικοί, Εντιαγέ και Μπάνζα. Ο Κονγκολέζος ήταν αυτός που έκανε περισσότερες κινήσεις εκτός περιοχής, με τον Εντιαγέ να παίρνει θέσεις μέσα στο κουτί.

Το πλάνο Νίκολιτς



Από την άλλη πλευρά, όσοι πίστευαν ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρούσε σε πολύ εκτεταμένο rotation διαψεύστηκαν. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης χρησιμοποίησε τον Μπαλαμώτη στην εστία και τον Καλοσκάμη στη μεσαία γραμμή για να είναι η ομάδα του σύννομη με τους κανονισμούς του Κυπέλλου, και από εκεί και πέρα έκανε τέσσερις επιπλέον αλλαγές. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα ξεκίνησαν στην άμυνα για να υπερασπιστούν την εστία του Μπαλαμώτη. Οι Μάγερ και Μαρίν αγωνίστηκαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Καλοσκάμη και Ζούμπκοφ στις πλευρές και τον Ζίνι με τον Γιόβιτς ως επιθετικούς κρούσης.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ



Μπορεί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η ΑΕΚ να φάνηκε ότι είναι περισσότερο επιθετική στον αγωνιστικό χώρο —κυρίως επειδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ έδιναν εύκολα κόρνερ— ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πανηγύρισε.

Η πρώτη προσπάθεια του Τζόντζο Κένι να δημιουργήσει κίνδυνο για την εστία του Μπαλαμώτη ήταν αποτυχημένη, γιατί ο Εντιαγέ για λίγο δεν πρόλαβε να κάνει επαφή με την μπάλα, αλλά ήταν μάλλον προειδοποιητική η βολή του Άγγλου.

Και αυτό διότι στην επόμενη επίθεση ο Κένι συνδέθηκε απευθείας με τον Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος δικαιώνει στην πράξη τη φήμη του δεινού κεφαλοσφαιριστή που τον ακολουθεί σχεδόν από την αρχή της καριέρας του.

Ο φορ του ΠΑΟΚ πάτησε δυνατά, πήρε την κεφαλιά και, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον Μπαλαμώτη, έβαλε τους «ασπρόμαυρους» μπροστά στο σκορ.

Ο Μπάνζα πέτυχε το τρίτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σκοράροντας για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο: με το κεφάλι.

ΠΑΟΚ με επιθετικότητα και χαμένες ευκαιρίες

Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει φάσεις εκδηλώνοντας επιθέσεις κυρίως από τη δεξιά της πλευρά με τα ανεβάσματα του Ρότα και τον Ζούμπκοφ, ωστόσο η άμυνα των γηπεδούχων κατάφερε να ελέγξει την όποια επιθετικότητά της.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά σταδιακά ο ΠΑΟΚ άρχισε να αυξάνει την πίεσή του στις προσπάθειες των αντιπάλων του να χτίσουν επιθέσεις από την άμυνά τους και να κλέβει μπάλες.

Έτσι, δημιούργησε προϋποθέσεις για ένα ακόμη γκολ, μέχρι τη φάση που το VAR διόρθωσε το λάθος του Ευαγγέλου να καταλογίσει πέναλτι, όταν η μπάλα βρήκε στο —κολλημένο στο σώμα— χέρι του Βίντα.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να έχει άλλη μία καλή ευκαιρία στο 43ο λεπτό με τον Σέριφ Εντιαγέ. Ο Σεναγαλέζος φορ, με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή της ΑΕΚ, προσπάθησε να αξιοποιήσει την πάσα του Γιάκιτς, με τον Μπαλαμώτη ωστόσο, αυτή τη φορά, να αποκρούει.

Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε με τη συνεργασία Μαρίν-Γιόβιτς.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε η αντίδραση της ΑΕΚ και ήταν μάλιστα, ως ένα βαθμό, συντριπτική. Πρώτα στο 50΄ η Ένωση ισοφάρισε, όταν ο Μαρίν με μια ωραία κάθετη πάσα από τον άξονα άνοιξε την άμυνα του ΠΑΟΚ και έβγαλε τον Γιόβιτς τετ-α-τετ με τον Μοναστηρλή. Το πλασέ του Σέρβου ήταν υποδειγματικό και το γκολ του ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα.

Με την έτσι κι αλλιώς ευάλωτη ψυχολογία των «ασπρόμαυρων» πληγωμένη, η ΑΕΚ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Το σουτ του Ζίνι στο δοκάρι του Μοναστηρλή επιβεβαίωνε ότι σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι, βγάζοντας πολλές επιθέσεις πλέον και από τον άξονα.

O Mr. Assist Ζίβκοβιτς και ξανά μπροστά με Σορετίρε



Και εκεί που όλα έδειχναν δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, εμφανίστηκαν ο συνήθης ύποπτος Άντριγια Ζίβκοβιτς και ένας πρωταγωνιστής από το πουθενά, ο Σόλα Σορετίρε. Ο νεαρός Άγγλος πήρε την μπάλα από κόψιμο του Γιαννούλη με το τακουνάκι και την έδωσε στον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ακολουθώντας τον αρχηγό του στη γρήγορη μετάβαση. Ο Σέρβος μοίρασε την 6η του φετινή ασίστ και ο Σόλα Σορετίρε, με ένα πλασέ από πλάγια θέση, έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

Ως δια μαγείας —και με το πέρασμα στον αγωνιστικό χώρο του Ζαφείρη αντί του καταπονημένου Σανταμαρία— η αυτοπεποίθηση των παικτών του ΠΑΟΚ επανήλθε. Οι παίκτες έβγαλαν ξανά ενέργεια και, μάλιστα, λίγο πριν το παιχνίδι μπει στο τελευταίο του δεκάλεπτο, ο Εντιαγέ, που είχε χάσει μέχρι τότε αρκετές ευκαιρίες, με ένα συρτό σουτ χρίστηκε σκόρερ, γράφοντας το 3-1.

MVP: Ο Σιμόν Μπάνζα πέτυχε ξανά γκολ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με το κεφάλι, βάζοντας μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ και δίνοντας ώθηση και ψυχολογία στους συμπαίκτες του ώστε να φτάσουν σε μια νίκη που τη χρειάζονταν όσο τίποτα άλλο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Σόλα Σορετίρε έβαλε για δεύτερη φορά την ομάδα του μπροστά στο σκορ σε μια φάση την οποία ο ίδιος ουσιαστικά ξεκίνησε και τελείωσε, δικαιώνοντας την επιλογή του Λίσι να τον περάσει στο παιχνίδι.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ντομαγκόι Βίντα έχασε τις περισσότερες από τις μονομαχίες που είχε με τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ, δείχνοντας να δυσκολεύεται να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο γκολ της ΑΕΚ η πάσα του Μαρίν στον Γιόβιτς ήταν εξαιρετική, ωστόσο οι κεντρικοί αμυντικοί των γηπεδούχων θα μπορούσαν να αντιδράσουν καλύτερα, ακόμα και να βγάλουν σε θέση οφσάιντ τον επιθετικό της Ένωσης.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ευαγγέλου έκανε λάθος καταλογίζοντας πέναλτι σε βάρος του Βίντα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο το VAR τον έστειλε για επανέλεγχο και διόρθωσε τη λανθασμένη απόφασή του.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη να κάνει μια μεγάλη νίκη και την πήρε απέναντι στην ΑΕΚ. Αν εξαιρέσει κανείς ένα διάστημα περίπου 20 λεπτών στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου που οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, οι «ασπρόμαυροι» επιβλήθηκαν. Πέτυχαν τρία γκολ, είχαν ευκαιρίες και για άλλα τείχη και έφτασαν σε μια δίκαιη όσο και αναγκαία νίκη που μπορεί να τους βοηθήσει πολύ τη συνέχεια.

ΠΑΟΚ (Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Γιάκιτς, Σανταμαρία (69΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (63΄ Μύθου), Μπάνζα (63΄ Σορετίρε), Εντιαγέ (84΄ Τέιλορ)

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Μάγερ (77΄ Ζοάο Μάριο), Ζούμπκοφ (77΄ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Γιόβιτς, Ζίνι