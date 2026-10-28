Σορετίρε: «Ευγνωμοσύνη στον ΠΑΟΚ, σημαίνει πολλά αυτό το γκολ»

Ο Σόλα Σορετίρε δεν έκρυβε τη χαρά του για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και το γκολ που σημείωσε.

Ο Σόλα Σορετίρε ήταν καθοριστικός για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ.

Ο Άγγλος εξτρέμ μπήκε σ' ένα διάστημα που οι φιλοξενούμενοι πίεζαν και είχαν τον έλεγχο. Με δική του ενέργεια και ωραίο τελείωμα έγινε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Σορετίρε μετά το ματς δήλωσε για τη σπουδαία νίκη της ομάδας του:

«Είναι μία πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα, σε μία δύσκολη περίοδο για εμάς, στο προηγούμενο παιχνίδι δώσαμε τα πάντα και κάποιες φορές συμβαίνει να χάνεις με αυτόν τον τρόπο, σήμερα δείξαμε χαρακτήρα και το πνεύμα της ομάδας και πετύχαμε μία νίκη που αξίζαμε.

Για εμένα αυτό το γκολ σημαίνει πάρα πολλά, δουλεύω πολύ από την αρχή της σεζόν και το χάρηκα πολύ. Η ήττα από τον ΟΦΗ μας έφερε πιο κοντά, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες, αλλά χάσαμε στην Κρήτη, σήμερα γνωρίζαμε την πίεση που θα υπάρχει στην Τούμπα απέναντι στην ΑΕΚ και την ανάγκη της νίκης».

Για τον πανηγυρισμό του: «Ήταν ένα δείγμα ευγνωμοσύνης προς την ομάδα, στις δύσκολες στιγμές δεν μ' αφήνουν ούτε ένα λεπτό να είμαι στεναχωρημένος, πιέζοντάς με να γίνομαι καλύτερος καθημερινά, ήμουν απλά ο εαυτός μου δείχνοντας την ευγνωμοσύνη μου και πόσο χαρούμενος είμαι να βοηθάω την ομάδα.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το μομέντουμ που έχουμε και στο επόμενο παιχνίδι, έχουμε δύο παιχνίδια πριν την διακοπή και πρέπει να τα πάρουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σίγουρα, αλλά μπροστά μας έχουμε έναν ακόμη στόχο, να κερδίσουμε τον Αστέρα Τρίπολης».



