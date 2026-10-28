Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και η κάμερα τον έπιασε να συνομιλεί με τον Γιώργο Σαββίδη.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας στην τρέχουσα σεζόν, καθώς έχασε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με 3-1. Μετά το ματς, όπως συνηθίζει σε κάθε γήπεδο, ο Μάριος Ηλιόπουλος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε κοντά στην ομάδα του.

Κατά την έξοδο του από το γήπεδο η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τον ισχυρό άνδρας της Ένωσης να έχει διάλογο με τον γιο του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργο, ενώ φαίνεται να λέει «Γιώργη, Γιώργη, Γιώργη...».